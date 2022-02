Borse di studio Inps programma Itaca, pubblicate le graduatorie per l’anno 2022/23 (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono state pubblicate le graduatorie del bando di concorso “programma Itaca”, per l’anno scolastico 2022-2023. Il bando prevede l’assegnazione di Borse di studio a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero in favore dei figli, orfani ed equiparati dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono stateledel bando di concorso “”, perscolastico-2023. Il bando prevede l’assegnazione didia totale o parziale copertura del costo di un soggiorno scolastico all’estero in favore dei figli, orfani ed equiparati dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP). L'articolo .

