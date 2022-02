Borilli Racing è il nuovo Title Sponsor del Campionato Europeo di Enduro 2022

(Di martedì 1 febbraio 2022) La collaborazione tra Maxim, società che da quest’anno ricoprirà il ruolo di promoter del, e, nota casa brasiliana produttrice di pneumatici per l’offroad, continua; Dopo la redditizia cooperazione, avvenuta lo scorso anno,conferma la propria partnership con Monica e Tony Mori, quest’anno all’interno dela cui darà il nome:European Championship. Renato, CEO di, visto il successo della passata stagione con Maxim all’interno dei campionati italiani ha deciso di estendere ...

Alex con la tua compagna Sara Trentini formate una famiglia tutta. Come riesci a gestire i ... oppure in pista alOff - road Park di Pietramurata, il parco pista della famiglia di Sara. ...Langhirano È partita stamattina la tappa del Campionato Italiano Under23/Senior- 24MX, che si svolge su un tracciato di circa 45 chilometri che toccherà le pendici nord orientali di Monte Corno, quelle meridionali di Monte Sporno e tutto il Monte Fornicara, con ...