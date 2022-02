Bollettino Covid oggi | martedì 1 febbraio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a2022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al-19. Ecco dunque i dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 133.142 nuovi, 427, 248.971, 202.466 tamponi molecolari, 1.549 in terapia intensiva, 19.873 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 116.092 gli attualmente positivi in meno per un totale di 2.476.514. IL...

CAMPANIA. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 13.857 di cui: 1.404 Posti letto. Intanto la Asl ha diffuso il consueto bollettino sulle vaccinazioni. L'azienda Sanitaria informa che tanto in area COVID quanto in "Rianimazione" il 60 per cento dei pazienti non è vaccinato. Coronavirus - Il BOLLETTINO di oggi, martedì 1 febbraio 2022: i numeri odierni su nuovi contagi, morti e guariti REGIONE PER REGIONE.