Bollette | il Belgio riduce l’Iva dal 21 al 6% fino al 1° luglio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il governo delha approvato una temporanea riduzione delsulledi luce e gas dal 21 al 6 per cento. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Alibaba, aperto un hub in: è il primo in Europa Il provvedimento in vigore dal primo marzo al primoè stato annunciato assieme a una generale riforma delle accise sull’elettricità e il gas naturale sulla quale stanno lavorando i ministri delle Finanze, Vincent Van Peteghem, e dell’Energia, Tinne Van der Straeten. Tra le misure d’urgenza c’è anche la prorogaal 30 giugno della tariffa sociale, un meccanismo di agevolazioni che riguarda il 20 per cento più vulnerabile delle famiglie belghe. I titolari di un contratto di fornitura residenziale di luce e gas potranno inoltre contare su un ...

Advertising

enricoI00 : RT @giornalettismo: Il governo del Belgio ha approvato una temporanea riduzione dell'Iva sulle bollette di luce e gas dal 21 al 6 per cento… - giornalettismo : Il governo del Belgio ha approvato una temporanea riduzione dell'Iva sulle bollette di luce e gas dal 21 al 6 per c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Belgio

Sky Tg24

" Penso che non sia troppo tardi per Bruxelles ed ilper essere all'avanguardia nel settore ... con un ritorno sui nostri risparmi e pagando le nostre". Le dichiarazioni sono ...Tutto l'indotto rischierà di affondare sotto i colpi disalatissime che ogni giorno i ... Olanda,) ancora non somministrano la terza dose e si vedranno a breve scadere il Green pass: ...Il deputato del Belgio con lo stipendio in Bitcoin. Il post, che oltretutto promuove esplicitamente la Brussels Blockchain Conference, rivela che il deputato belga convertirà il ...In Belgio un deputato ha deciso di convertire interamente il suo stipendio per il 2022 in Bitcoin. SI tratta del primo in Europa.