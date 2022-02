Bolivia-Cile, gol di Sanchez: l’attaccante dell’Inter segna su punizione sul campo zuppo d’acqua (VIDEO) (Di martedì 1 febbraio 2022) Alexis Sanchez porta in vantaggio il Cile contro la Bolivia in un vero e proprio pantano. campo zuppo d’acqua, partita iniziata con mezzora di ritardo a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul terreno di gioco, ma l’attaccante dell’Inter è straordinario e porta in vantaggio con una punizione straordinaria i suoi in una partita decisiva per cercare di approdare ai Mondiali di Qatar 2022. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Alexisporta in vantaggio ilcontro lain un vero e proprio pantano., partita iniziata con mezzora di ritardo a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul terreno di gioco, maè straordinario e porta in vantaggio con unastraordinaria i suoi in una partita decisiva per cercare di approdare ai Mondiali di Qatar 2022. In alto ecco il. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BoliviaCile si gioca in un pantano, ma #Sanchez segna un gol pazzesco su punizione | VIDEO - Milannews24_com : #Bolivia #Cile, fischio d’inizio posticipato: i dettagli - losqualosaltato : C'è chi guarda Sanremo e c'è chi guarda Bolivia Cile sperando che l'amigo non si faccia male. E poi non mi devo mer… - marcomaioli1 : il Cile aveva giocato in altura per prepararsi alla trasferta in Bolivia e adesso si ritrova in una pozzanghera - infoitsport : Bolivia-Cile, rinviato l’inizio del match! Ecco il motivo -