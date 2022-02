Bianchi: 'Dopo i supereroi disegno la musica, è il miglior antidoto alla pandemia' (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Il mio ultimo supereroe? Amadeus. Si è sobbarcato due edizioni di Sanremo con la pandemia, un'impresa titanica. Ora sono curioso di vederlo nell'edizione 2022'. Simone Bianchi, il disegnatore ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Il mio ultimo supereroe? Amadeus. Si è sobbarcato due edizioni di Sanremo con la, un'impresa titanica. Ora sono curioso di vederlo nell'edizione 2022'. Simone, il disegnatore ...

Advertising

vaticannews_it : #31gennaio La Comunità di #Bose annuncia di aver proceduto 'in grande pace' all'elezione al termine del Consiglio g… - blogfp : La Comunità di #Bose annuncia di aver proceduto 'in grande pace' all'elezione al termine del Consiglio generale. Ch… - nagioia08 : Soleil: la mia cosa preferita son le trattorie Sophie: eh beh Prossimamente le #solphie guardando mulan,dopo esser… - VShalyhina : @RobertoBiancoIT Mia amica che aspettava sotto sala operatoria diceva cosa chirurgi correvano vicino a me , vetri m… - ObKnight_ : Sentire studenti piangere perché #bianchi vuole reinserire la prova scritta alla maturità, dopo due anni a non fare… -