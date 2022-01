Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan tra baci e abbracci al Grande Fratello Vip: il romantico incontro (Di martedì 1 febbraio 2022) Romantica sorpresa per Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ritrova infatti l’ex coinquilino Biagio D’Anelli, con il quale ha condiviso una parte di esperienza nel reality e creato una complicità evidente. Nella “nave dell’amore” i due si incontrano e si scambiano sorrisi e lunghi baci, con le dichiarazioni di Biagio che sciolgono la showgirl: “Voglio solo te“. Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: romantico incontro al GF Vip Al Grande Fratello Vip la “nave dell’amore” della Casa di Cinecittà riserva una bellissima sorpresa per Miriana Trevisan. Nella ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) Romantica sorpresa pernella Casa delVip. La concorrente ritrova infatti l’ex coinquilino, con il quale ha condiviso una parte di esperienza nel reality e creato una complicità evidente. Nella “nave dell’amore” i due si incontrano e si scambiano sorrisi e lunghi, con le dichiarazioni diche sciolgono la showgirl: “Voglio solo te“.al GF Vip AlVip la “nave dell’amore” della Casa di Cinecittà riserva una bellissima sorpresa per. Nella ...

