Berrettini ospite a Sanremo “La mia vita è sempre in giro” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo (ITALPRESS) – In rigoroso frack, elegante e a suo agio nello scendere le scale dell'Ariston. Matteo Berrettini è stato l'ospite d'onore sportivo della prima puntata del Festival di Sanremo. Intervistato da Amadeus e ‘coccolatò da Fiorello, il 25enne tennista romano, salito al numero 6 del ranking mondiale dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open, ha tradito un pò di timidezza ma è stato piacevolmente al gioco dei due showmen. Rafa Nadal l'ha appena battuto a Melbourne ma l'azzurro spera di salire ancora in classifica, prima che i ‘big' come lo spagnolo o Djokovic si ritirino: “Ci stiamo provando, loro hanno vinto tantissimo ed hanno esperienza. Spero di superarli prima che smettano…”. Nel quarto di finale del primo Slam stagionale contro Monfils, è stato anche ‘bersagliatò da qualche fischio e insulto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)(ITALPRESS) – In rigoroso frack, elegante e a suo agio nello scendere le scale dell'Ariston. Matteoè stato l'd'onore sportivo della prima puntata del Festival di. Intervistato da Amadeus e ‘coccolatò da Fiorello, il 25enne tennista romano, salito al numero 6 del ranking mondiale dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open, ha tradito un pò di timidezza ma è stato piacevolmente al gioco dei due showmen. Rafa Nadal l'ha appena battuto a Melbourne ma l'azzurro spera di salire ancora in classifica, prima che i ‘big' come lo spagnolo o Djokovic si ritirino: “Ci stiamo provando, loro hanno vinto tantissimo ed hanno esperienza. Spero di superarli prima che smettano…”. Nel quarto di finale del primo Slam stagionale contro Monfils, è stato anche ‘bersagliatò da qualche fischio e insulto ...

Advertising

Eurosport_IT : - 'Seguirò #Sanremo2022 per le canzoni...' Le canzoni ?? #Berrettini | @SanremoRai - sportface2016 : Matteo #Berrettini ospite a #Sanremo2022 | VIDEO - Tele_Nicosia : Berrettini ospite a Sanremo “La mia vita è sempre in giro” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Berrettini ospite a Sanremo “La mia vita è sempre in giro” -… - ItaliaNotizie24 : Berrettini ospite a Sanremo “La mia vita è sempre in giro” -