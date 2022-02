Berlusconi rompe il silenzio con un post per gli alleati in lite: «Nuove regole su quarantena e Dad. Centrodestra spaccato? Sono al lavoro» (Di martedì 1 febbraio 2022) All’indomani delle dimissioni dal San Raffaele dopo una degenza di otto giorni, Silvio Berlusconi torna a battere sui temi caldi e a prendersi la sua parte di scena politica. «Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le mascherine ffp2 nelle scuole – scrive in un tweet lanciato intorno alle 19.30 -. Forza Italia ha proposto al governo Nuove regole». Quanto alla crisi energetica e al futuro nel Centrodestra (nella giornata in cui via Bellerio è alle prese con il suo consiglio federale), il Cavaliere fa sapere di essere «al lavoro per risolvere i problemi degli italiani!». Allegata al post, una fotografia che lo vede immerso in un contesto un poco più informale del solito: ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) All’indomani delle dimissioni dal San Raffaele dopo una degenza di otto giorni, Silviotorna a battere sui temi caldi e a prendersi la sua parte di scena politica. «per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le mascherine ffp2 nelle scuole – scrive in un tweet lanciato intorno alle 19.30 -. Forza Italia ha proo al governo». Quanto alla crisi energetica e al futuro nel(nella giornata in cui via Bellerio è alle prese con il suo consiglio federale), il Cavaliere fa sapere di essere «alper risolvere i problemi degli italiani!». Allegata al, una fotografia che lo vede immerso in un contesto un poco più informale del solito: ...

