Berlusconi | calvario infinito | ieri le dimissioni | oggi nuovo ricovero Voci dal San Raffaele

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Soltanto, lunedì 31 gennaio, Silvioè uscito dal Sandi Milano, dove era ricoverato per un'infezione. Fuori dall'ospedale due giorni dopo la chiusura della partita quirinalizia: borsalino in testa e mascherina blu, volto un poco pallido, il Cav uscendo ha salutato i giornalisti e chi lo attendeva. Dunque, in auto verso Arcore. Ma come rivela il Corriere della Sera, già, martedì 1 febbraio, il leader di Forza Italia dovrà tornare al San"per sottoporsi a nuovi controlli". Insomma i guai di salute continuano a tormentare, il quale ha appena chiuso una settimana, per lui, davvero amara: al Quirinale ci sperava davvero e ci teneva più di tutto, e restare fuori proprio nel momento in cui si sono decisi i giochi, per certo, è stato un ...