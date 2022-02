Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più vicini | il gossip sul ritorno di fiamma

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 1 febbraio 2022)torna al centro del, dopo aver annunciato la sua rottura dall’ultimo compagno Antonino Spinalbese, stavolta per il suo ennesimo avvistamento in compagnia con l’ex maritoDe. I due ex coniugi sono stati immortalati insieme e in atteggiamenti complici tra loro a un party di compleanno organizzato in un locale, dove si sono lasciati andare ad una spiccata complicità. E il tutto ora fa pensare ai ben informati e non che tra i due genitori vip vi sia undiin corso. GF Vip, la madre di Gianmaria confessa: “? Speravo finisse presto” Parlando delle ex del figlio Gianmaria Antinolfi, la donna ha tirato in ballo anche ...