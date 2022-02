Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy tacciono, Hope non sospetta (Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre i Forrester sono in ospedale, Wyatt cerca di stare con sua madre che ancora non sa niente. Quinn continua a pensare a Eric e a tutto quello che è successo senza sapere che il nipote di suo marito si trova in ospedale e deve affrontare una operazione molto importante. Come se la caverà Thomas? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 febbraio 2022. La soap di Canale 5 torna come sempre alle 13,40 e ci mostrerà Wyatt, intento a far capire a sua madre che Eric ha bisogno di tempo per perdonarla e per voltare pagina dopo quello che è successo. Nel frattempo in ospedale, Hope si vede costretta a raccontare a Ridge e a Steffy quello che Thomas ha fatto prima di avere una crisi. Dice a entrambi che il giovane era arrivato a baciare un manichino per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre i Forrester sono in ospedale, Wyatt cerca di stare con sua madre che ancora non sa niente. Quinn continua a pensare a Eric e a tutto quello che è successo senza sapere che il nipote di suo marito si trova in ospedale e deve affrontare una operazione molto importante. Come se la caverà Thomas? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 febbraio 2022. La soap di Canale 5 torna come sempre alle 13,40 e ci mostrerà Wyatt, intento a far capire a sua madre che Eric ha bisogno di tempo per perdonarla e per voltare pagina dopo quello che è successo. Nel frattempo in ospedale,si vede costretta a raccontare a Ridge e aquello che Thomas ha fatto prima di avere una crisi. Dice a entrambi che il giovane era arrivato a baciare un manichino per ...

Advertising

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: paura per Thomas, l'ultima chanche per la sua vita - TwBeautiful : + ANTICIPAZIONI + Steffy consiglia Liam di non rivelare il loro segreto, Ridge ringrazia Hope, Shauna consiglia ad… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni americane: Carter sotto ricatto - #Beautiful #anticipazioni #americane: - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni puntate 31-5 Febbraio: il delicato intervento di Thomas -