Basket: Treviso apre male la seconda fase di Champions League, il Darussafaka allunga e vince nel finale (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra assenze causate da un Covid ancora presente all’interno del gruppo squadra, sebbene in via di uscita di scena, e infortuni, la Nutribullet Treviso non riesce a fare un doppio miracolo dopo quello contro Pesaro. Nell’esordio della seconda fase di Basketball Champions League 2021-2022, la squadra di Max Menetti deve cedere al Darussafaka per 88-76. I turchi, in quel di Istanbul, sono trascinati dal trio formato da Troy Caupain, Dogus Özdemiroglu e Gabe Olaseni, mentre alla Nutribullet non bastano uno splendido Giordano Bortolani (19 punti) e la solita solidità di Michal Sokolowski (17). Basket, i migliori italiani della 18^ giornata di Serie A. Imbrò e Cinciarini fanno volare Treviso e Reggio Emilia. Bene Datome e Bortolani Il ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra assenze causate da un Covid ancora presente all’interno del gruppo squadra, sebbene in via di uscita di scena, e infortuni, la Nutribulletnon riesce a fare un doppio miracolo dopo quello contro Pesaro. Nell’esordio delladiball2021-2022, la squadra di Max Menetti deve cedere alper 88-76. I turchi, in quel di Istanbul, sono trascinati dal trio formato da Troy Caupain, Dogus Özdemiroglu e Gabe Olaseni, mentre alla Nutribullet non bastano uno splendido Giordano Bortolani (19 punti) e la solita solidità di Michal Sokolowski (17)., i migliori italiani della 18^ giornata di Serie A. Imbrò e Cinciarini fanno volaree Reggio Emilia. Bene Datome e Bortolani Il ...

Advertising

OA_Sport : Non riesce un secondo miracolo a Treviso, che deve cedere sul campo del Darussafaka - PianetaBasketIT : LIVE @BasketballCL | @treviso_basket, il cuore non basta a Istanbul: vince il Darussafaka - Elbido6 : Peccato per i ragazzi…questa sera pagano una partita alla morte giocata domenica…ora testa alla prossima…FINO ALLA… - sportface2016 : #Basket | #ChampionsLeague: la Nutribullet #Treviso va a strappi, #Darussafaka s'impone 88-76 - treviso_basket : dopo una partenza difficile, siamo ancora lì! 3^ quarto - Seconda Giornata Regular Round of 16? Darüssafaka Basketb… -