Basket | Olimpia Milano corsara a Belgrado! Luce nell’Eurolega meneghina | battuta la Stella Rossa

L'Olimpia AX Armani Exchange Milano si porta a casa la vittoria in quel dell'Aza Nikolic Hall di Belgrado, altrimenti nota come Pionir. battuta la Stella Rossa con il punteggio di 57-63: 18 i punti di un decisivo, in qualunque condizione, Malcolm Delaney, 12 quelli di Ben Bentil e 10 quelli di Nicolò Melli. Sul fronte opposto 13 di Austin Hollins. Il primo quarto non è esattamente di quelli forieri di realizzazioni. L'8-7 che si realizza dopo 10?, con percentuali orripilanti dal campo per tutte e due le squadre. Questi i realizzatori: Wolters, Hollins e Davidovac da una parte, Bentil e Rodriguez dall'altra. Le cose si normalizzano nel secondo periodo, ed effettivamente la partita diventa estremamente lottata.

