Basket | Eurolega 2021 2022 | Milano vince con il minimo sforzo | Stella Rossa k o 57-63

(Di martedì 1 febbraio 2022) L’Olimpiama non connella ventiquattresima giornata dell‘di. I ragazzi di Messina hanno sconfitto in trasferta ladi Belgrado con il punteggio di 57-63 ma non hanno brillato sul parquet serbo. I lombardi hanno faticato tantissimo a trovare la giusta continuità offensiva. Nel primo quarto sono arrivati addirittura sette punti, con il primo canestro messo a segno da Bentil dopo quasi sette minuti di gioco. La situazione è migliorata a partire dal secondo quarto, con la squadra ospite che ha controllato la situazione per quasi tutto l’arco della partita respingendo qualche sporadico tentativo dei serbi di rifarsi sotto. Per l’Armani il migliore è senza dubbio Delaney (18 punti). ...

Quinta vittoria di fila. Non male, quest'inizio 2022 europeo di Milano, sempre più con una mentalità da squadra di rango. Stavolta l'Ax vince a Belgrado sul campo della Stella Rossa (57 - 63), impresa ...Quinta vittoria consecutiva per un'Olimpia Milano sempre piu' protagonista in questa stagione di, che espugna Belgrado battendo la Stella Rossa 57 - 63. Un successo pesantissimo che permette alla squadra di coach Ettore Messina di confermarsi al terzo posto della classifica, ma ...L'Olimpia A|X Armani Exchange Milano si porta a casa la vittoria in quel dell'Aza Nikolic Hall di Belgrado, altrimenti nota come Pionir. Battuta la Stella Rossa con il punteggio di 57-63: 18 i punti d ...Commento a caldo nel parterre della Aleksandar Nikolic Hall per il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina, dopo la sudata vittoria con la Stella Rossa Belgrado ai microfoni di ...