Barbano | la Lega Serie A è come il Parlamento ma non ha un Mattarella che li salvi

(Di martedì 1 febbraio 2022) Sul Corriere dello Sport Alessandrocommenta la figuraccia fatta dallaA nella gestione della questione della modifica allo statuto relativa alle maggioranze,richiesto da Gravina. Con l’invio a Malagò e Vezzali di una lettera di sfiducia al presidente della Figc preparata in sostanza da Lotito, che ha naturalmente scatenato l’ira di Gravina. “C’è una sola cosa su cui i presidenti di A sono d’accordo: è il fatto di non essere d’accordo su nulla. Il paradosso spiega la scelta di difendere la maggioranza qualificata dei due terzi per assumere qualunque delibera. È l’acume della divisività o, se preferite, un’orgogliosa esibizione di impotenza. Sicnessuno vuole farsi imporre dagli altri alcunché, ciascuno si sente garantito dal fatto che una minoranza di sette club possa ...

