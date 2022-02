Bando di concorso “Scrivere il teatro” per tutte le scuole, lavori entro il 15 marzo (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell'ambito delle iniziative di promozione e sensibilizzazione della cultura del teatro e delle attività inerenti la Giornata Mondiale del teatro 2022, il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Centro italiano dell'ITI - International Theatre Institute/UNESCO, indice il Bando di concorso con il quale il MI invita le scuole di ogni ordine e grado a coinvolgere le studentesse e gli studenti affinché gli stessi si confrontino nell'elaborazione di una drammaturgia originale collegata alle tematiche dei diritti umani e del disagio giovanile L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell'ambito delle iniziative di promozione e sensibilizzazione della cultura dele delle attività inerenti la Giornata Mondiale del2022, il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Citaliano dell'ITI - International Theatre Institute/UNESCO, indice ildicon il quale il MI invita ledi ogni ordine e grado a coinvolgere le studentesse e gli studenti affinché gli stessi si confrontino nell'elaborazione di una drammaturgia originale collegata alle tematiche dei diritti umani e del disagio giovanile L'articolo .

Advertising

DipPoliticheUE : ?? Prorogato a #8marzo il termine per partecipare al concorso 'L'Europa è nelle tue mani' ?? Docenti e studenti, a… - ItalianAirForce : Vuoi diventare un pilota dell'#AeronauticaMilitare? E' stato pubblicato il bando per partecipare al concorso per l'… - orizzontescuola : Bando di concorso “Scrivere il teatro” per tutte le scuole, lavori entro il 15 marzo - CorriereAlbaBra : Si rinnova anche per il 2022 il Premio “Giovanni Arpino”, storico concorso dedicato alla letteratura per ragazzi e… - ascuoladioc : RT @DipPoliticheUE: ?? Prorogato a #8marzo il termine per partecipare al concorso 'L'Europa è nelle tue mani' ?? Docenti e studenti, avete… -