Bambino, 5 anni, corre a casa dei vicini con la sorellina perché la mamma ha una crisi mentre si fa la doccia (Di martedì 1 febbraio 2022) Katelyn Cicalese aveva appena messo a letto i suoi bambini di 5 anni e 2 mesi e si stava facendo la doccia. Ma purtroppo ha avuto una crisi epilettica ed è svenuta. La mamma dell'Arizona è caduta a terra, ha sbattuta la testa sul bordo della vasca ed è rimasta distesa con il rubinetto ancora aperto. Suo figlio Salvatore ha sentito un tonfo, è corso in bagno e ha trovato la mamma con il sangue che le usciva da una ferita alla testa, ha scritto San Tan Valley News. Il Bambino, 5 anni, ha creduto che la mamma stesse morendo e ha deciso di chiamare aiuto. Ma non prima di prendere in braccio la sorellina di 2 mesi e portarla con lui. Ha aperto la porta del garage di casa, che ha raggiunto mettendosi in piedi su ...

