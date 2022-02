Atletica, Mondiali a squadre di marcia: i convocati dell’Italia. Assenti Palmisano e Stano (Di martedì 1 febbraio 2022) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali a squadre di marcia. La competizione andrà in scena nel weekend del 4-5 marzo a Muscat (Oman) e tornerà a distanza di quattro anni dall’ultima edizione (Taicang 2018), visto che quella di Minsk 2020 venne cancellata a causa della pandemia. Per l’occasione sono stati selezionati 22 azzurri (13 uomini, 9 donne). Da segnalare l’assenza di Antonella Palmisano e Massimo Stano: i due Campioni Olimpici della 20 km avevano già comunicato da tempo che non avrebbero preso parte a questa competizione, in modo da concentrarsi sugli altri eventi della stagione. A guidare la selezione tricolore saranno Francesco Fortunato, Federico Tontodonati e Valentina Trapletti, tutti ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per idi. La competizione andrà in scena nel weekend del 4-5 marzo a Muscat (Oman) e tornerà a distanza di quattro anni dall’ultima edizione (Taicang 2018), visto che quella di Minsk 2020 venne cancellata a causa della pandemia. Per l’occasione sono stati selezionati 22 azzurri (13 uomini, 9 donne). Da segnalare l’assenza di Antonellae Massimo: i due Campioni Olimpici della 20 km avevano già comunicato da tempo che non avrebbero preso parte a questa competizione, in modo da concentrarsi sugli altri eventi della stagione. A guidare la selezione tricolore saranno Francesco Fortunato, Federico Tontodonati e Valentina Trapletti, tutti ...

