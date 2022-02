Atalanta, il voto (positivo) al calciomercato di gennaio. Ora parola al campo (Di martedì 1 febbraio 2022) La sessione di mercato invernale è arrivata al capolinea, e l’Atalanta può essere pienamente soddisfatta delle scelte fatte sia in entrata che in uscita: con l’obiettivo di compiere quel famoso salto di qualità. Valutazioni? Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione nei reparto tirati in causa. DIFESA (7,5) – Partiamo dalla retroguardia nerazzurra. La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Midtjylland – Atalanta, 1^ giornata Champions League Probabili formazioni Ajax-Atalanta, Champions League Valutazione (e trattativa) continua per portare Tomiyasu e Koopmainers all’Atalanta. La situazione All’Atalanta Pobega o Koopmainers? Il 78% dei tifosi vorrebbe l’olandese (non resta ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 1 febbraio 2022) La sessione di mercato invernale è arrivata al capolinea, e l’può essere pienamente soddisfatta delle scelte fatte sia in entrata che in uscita: con l’obiettivo di compiere quel famoso salto di qualità. Valutazioni? Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione nei reparto tirati in causa. DIFESA (7,5) – Partiamo dalla retroguardia nerazzurra. La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Midtjylland –, 1^ giornata Champions League Probabili formazioni Ajax-, Champions League Valutazione (e trattativa) continua per portare Tomiyasu e Koopmainers all’. La situazione All’Pobega o Koopmainers? Il 78% dei tifosi vorrebbe l’olandese (non resta ...

Advertising

cataldi_marco : Quale sarebbe il club che si è 'rinforzato per i posti che contano'? Inter? ..è prima Napoli? Atalanta? Juve? ???? (… - FranceC04 : @GoalItalia Beh l'atalanta 5 5.5 per me, lasci partire Gosens a 22 mln (ad una squadra attualmente rivale) ... ok p… - tuttoatalanta : I voti al mercato della Dea, Serina: 'L'Atalanta va sulle ali: voto 7. Gosens è la nota stonata. Su Mihaila e Boga… - MarcoAMilito : RT @PinoMeazza: Voti Mercato 1) juve voto 7,5 ( per Vlahovic soprattutto) 2) Inter voto 7 ( avrei dato 8 se spariva Gagliardini) 3) Ata… - MTibete : Milan voto 11: dato che i tifosi fanno i conti in tasca alle altre e si preoccupano degli stipendi, hanno giustamen… -