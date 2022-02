Atalanta, con Boga e Mihaila mercato positivo: teniamoci la dimensione bergamasca (Di martedì 1 febbraio 2022) Una premessa: sulle cifre ognuno può fare le proprie valutazioni e si può discutere fino al prossimo mercato, pur tenendo conto che i Percassi sul piano degli affari non hanno mai (o quasi) sbagliato una mossa, riuscendo sempre ad allestire una squadra molto competitiva. E a livelli che una volta ci sognavamo. Sul piano tecnico, ci possiamo chiedere: che cosa serviva all’Atalanta, nel cosiddetto mercato di riparazione? L’esigenza primaria da tempo espressa da Gasperini era quella dell’esterno in grado di saltare l’uomo, veloce e con caratteristiche che non si potevano più trovare nella rosa attuale. Insomma, l’identikit di Jeremie Boga, che da tempo (almeno dall’estate scorsa) era nel mirino della società nerazzurra. Il suo ingaggio è stato concluso con largo anticipo, tanto per mettere il…cuore in pace, per ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Una premessa: sulle cifre ognuno può fare le proprie valutazioni e si può discutere fino al prossimo, pur tenendo conto che i Percassi sul piano degli affari non hanno mai (o quasi) sbagliato una mossa, riuscendo sempre ad allestire una squadra molto competitiva. E a livelli che una volta ci sognavamo. Sul piano tecnico, ci possiamo chiedere: che cosa serviva all’, nel cosiddettodi riparazione? L’esigenza primaria da tempo espressa da Gasperini era quella dell’esterno in grado di saltare l’uomo, veloce e con caratteristiche che non si potevano più trovare nella rosa attuale. Insomma, l’identikit di Jeremie, che da tempo (almeno dall’estate scorsa) era nel mirino della società nerazzurra. Il suo ingaggio è stato concluso con largo anticipo, tanto per mettere il…cuore in pace, per ...

