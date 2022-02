Ascolti tv | chiude bene “Non mi Lasciare” | alle spalle “GF Vip”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ultima puntata per la fiction Raiin bellezza la fiction di Rai uno “Non Mi”. Nella serata di ieri, 31 gennaio, la serie televisiva ottiene e 4.265.000 spettatori pari al 18.9% di share. Il programma è così il più seguito della serata.sp, in lieve crescita il “Grande Fratello Vip” con 3.581.000 spettatori e uno share del 23%. Su Rai 2, la replica di Delitti in Paradiso coinvolge 931.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine raccoglie 782.000 spettatori pari al 4% (presentazione a .000 e il %). S u Rai3 Report è visto da 2.105.000 spettatori con il 9% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.002.000 spettatori (5.6%). Su La7 Propaganda Live registra 832.000 spettatori (4.9%). Leggi anche:tv, “Non Mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti chiude

E che dire della frase chela canzone: 'ma va' a capire perché si vive se non si balla'. ... ANA MENA " DUECENTIMILA ORE " VOTO 6 Iniziano i pre -a zero gradi esterni e finiscono che è ...Ferreri, in abito elegante nero, inizia efacendo giocare la voce con un piccolo megafono. ... durante le prove, è meno trascinante e potente rispetto a quanto percepito agli. L'...Non mi lasciare ha portato comunque una storia di livello in prima serata. Gli ascolti in crescita nella serata del 31 gennaio 2022 sono comunque una soddisfazione per la prima rete, che vince la ...Quanto di più punk ascoltato a Sanremo negli ultimi vent ... E che dire della frase che chiude la canzone: "ma va’ a capire perché si vive se non si balla". Anatema non solo al Covid ma ...