Ascolti Sanremo Story: tutti i dati auditel delle prime serate (Di martedì 1 febbraio 2022) Fiorello e Amadeus Per il Festival di Sanremo 2022 arriva la “grana” che si rinnova ogni anno e dalla quale non è possibile scappare: l’auditel. Dagli Ascolti, d’altronde, dipendono le sorti della kermesse, che arriva dopo la difficile annata nel segno della pandemia da Covid. L’attesa per “il Festival della gioia”, come lo ha definito il conduttore e direttore artistico, gioverà ai dati della premiere? In attesa del responso, ecco tutti i numeri delle prime serate di Sanremo del secolo in corso. Ascolti Sanremo Story, prima serata: gli ultimi dieci anni Ripercorriamo la storia auditel della prima serata del Festival della Canzone Italiana degli ultimi dieci anni. ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) Fiorello e Amadeus Per il Festival di2022 arriva la “grana” che si rinnova ogni anno e dalla quale non è possibile scappare: l’. Dagli, d’altronde, dipendono le sorti della kermesse, che arriva dopo la difficile annata nel segno della pandemia da Covid. L’attesa per “il Festival della gioia”, come lo ha definito il conduttore e direttore artistico, gioverà aidella premiere? In attesa del responso, eccoi numerididel secolo in corso., prima serata: gli ultimi dieci anni Ripercorriamo la storiadella prima serata del Festival della Canzone Italiana degli ultimi dieci anni. ...

