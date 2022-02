"arthur Cabral: Come Vlahovic, La Scommessa Della Fiorentina!" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News I tifosi Della Fiorentina sono arrabbiati con la Juventus perché negli ultimi anni hanno acquistato Federico Bernardeschi, Chiesa e ora l'attaccante. Dopo l'arrivo di Pi?tek a metà gennaio si poteva prevedere qualcosa nel mercato estivo, ma la partenza anticipata dell'attaccante serbo ha cambiato i piani del club viola. Ora il nuovo nove Della compagnia di Rocco Commisso è il brasiliano arthur Cabral, acquistato dal Basilea per 15 milioni. Classe 1998, avrà la grande responsabilità di non far pentire Vlahovic. Il nuovo attaccante viola dal Brasile, cresciuto in Brasile nel Ceará, non ha trovato molta gloria in prima squadra (11 gol in 46 presenze) né nella sua avventura al Palmeiras. Così, nel 2019 è stata venduta a Basilea. Non è assolutamente facile pensare che un giocatore già in ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News I tifosiFiorentina sono arrabbiati con la Juventus perché negli ultimi anni hanno acquistato Federico Bernardeschi, Chiesa e ora l'attaccante. Dopo l'arrivo di Pi?tek a metà gennaio si poteva prevedere qualcosa nel mercato estivo, ma la partenza anticipata dell'attaccante serbo ha cambiato i piani del club viola. Ora il nuovo novecompagnia di Rocco Commisso è il brasiliano, acquistato dal Basilea per 15 milioni. Classe 1998, avrà la grande responsabilità di non far pentire. Il nuovo attaccante viola dal Brasile, cresciuto in Brasile nel Ceará, non ha trovato molta gloria in prima squadra (11 gol in 46 presenze) né nella sua avventura al Palmeiras. Così, nel 2019 è stata venduta a Basilea. Non è assolutamente facile pensare che un giocatore già in ...

