Arriva il saluto ufficiale | il bomber si trasferisce al Barcellona | affronterà il Napoli!

(Di martedì 1 febbraio 2022) È giunta pochi minuti fa l’ufficialità di un nuovo acquisto per il. Difatti, Pierre Pierre-Emerick Aubameyang come appena ufficializzato dal suo ex club l’Arsenal, è appena diventato un giocatore dei blaugrana. Il gabonese ha vestito la maglia dei gunners per quattro lunghi anni giocando ben 128 partite e realizzando 68 gol. Pierre-Emerick Aubameyang (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)Dunque, dopo alcuni problemi fisici post covid, il giocatore torna a disposizione ed è pronto per questa nuova avventura in terra spagnola. In particolare,il Napoli nei sedicesimi di Europa League che si terranno il 17 febbraio in catalogna e il ritorno il 24 febbraio a Napoli. For the match-winning moments For the iconic celebrations For making us smile Thank you for everything, @Auba — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2022