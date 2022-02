Arriva il biologo di comunità per accelerare il percorso di transizione ecologica (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce il biologo di comunità, un professionista trasversale, multidisciplinare"che, per Vincenzo D'Anna, presidente dell'Ordine nazionale dei biologi, se opportunamente coinvolto, potrà "assumere ruoli altamente innovativi nella pubblica amministrazione operando nei programmi di protezione, manutenzione e gestione del territorio; tutela e valorizzazione ambientale; igiene e profilassi pubblica; protezione della flora e della fauna; controllo degli scarichi delle acque, delle emissioni atmosferiche e sonore, fino alla gestione del ciclo dei rifiuti”. Azioni basilari, queste, secondo il rappresentante dei Biologi italiani: “per dare coerenza alle strategie per la cosiddetta 'rivoluzione verde' ed accelerare il percorso della transizione ecologica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Nasce ildi, un professionista trasversale, multidisciplinare"che, per Vincenzo D'Anna, presidente dell'Ordine nazionale dei biologi, se opportunamente coinvolto, potrà "assumere ruoli altamente innovativi nella pubblica amministrazione operando nei programmi di protezione, manutenzione e gestione del territorio; tutela e valorizzazione ambientale; igiene e profilassi pubblica; protezione della flora e della fauna; controllo degli scarichi delle acque, delle emissioni atmosferiche e sonore, fino alla gestione del ciclo dei rifiuti”. Azioni basilari, queste, secondo il rappresentante dei Biologi italiani: “per dare coerenza alle strategie per la cosiddetta 'rivoluzione verde' edildella...

