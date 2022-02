Arera, azzerati gli “oneri di sistema” nelle bollette del primo trimestre 2022 anche per le aziende medio-grandi (Di martedì 1 febbraio 2022) Arera, l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente, ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per tutte le medie-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW. Il provvedimento dell’Autorità serve per limitare l’impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso ed applica quanto previsto dal governo con il decreto Sostegni-ter, approvato lo scorso 21 gennaio. Il testo di legge individua come beneficiari della misura tutte le utenze oltre la soglia di potenza dei 16,5 kW, in media, alta e altissima tensione, o quelle degli usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Analoga misura di azzeramento degli oneri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente, ha azzerato per ilgligenerali diper tutte le medie-imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW. Il provvedimento dell’Autorità serve per limitare l’impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso ed applica quanto previsto dal governo con il decreto Sostegni-ter, approvato lo scorso 21 gennaio. Il testo di legge individua come beneficiari della misura tutte le utenze oltre la soglia di potenza dei 16,5 kW, in media, alta e altissima tensione, o quelle degli usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Analoga misura di azzeramento degli...

