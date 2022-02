Archeologia | scoperti a Velia elmi e armi della battaglia di Alalia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia scoperti

Un ritrovamento 'che accende nuova luce sulla storia della potente colonia greca' di Velia. Così il Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, commenta i risultati dello ...... che troveremo dimostrata in seguito nei lavori didell'età moderna, era quella di ... Insediamenti risalenti all'età del rame sono stati, nella Bulgaria sudorientale, sommersi dal ...Un ritrovamento "che accende nuova luce sulla storia della potente colonia greca" di Velia. Così il Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, commenta i risultati dello ...Grande scoperta al Parco Archeologico di Velia dove dagli scavi sono emersi alcuni elmi ed armi risalenti alla battaglia di Alalia. Come anticipa in esclusiva all’Ansa il direttore generale dei musei ...