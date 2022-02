Aprire le porte di una chiesa scansionando un QR Code, scopriamo insieme Chiese a porte aperte | VIAGGIARE INFORMATICI (Di martedì 1 febbraio 2022) Ma davvero esiste un’app che permette di Aprire una chiesa semplicemente scansionando un QR Code? Sì e il suo nome è «Chiese a porte aperte», ma più precisamente, come funziona? Ne ha parlato Andrea Petroni di @vologratis intervistando Luca Ferraina di @pianetaferra, nell’ambito del format di Giornalettismo VIAGGIARE INFORMATICI. LEGGI ANCHE > Le piattaforme che danno una svolta al turismo digitale, l’app Bepart VIAGGIARE INFORMATICI Chiese a porte aperte: un modo digitale per visitare Chiese e cattedrali Quante volte vi sarà capitato di fare tanta strada per raggiungere una città solamente per ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 febbraio 2022) Ma davvero esiste un’app che permette diunasemplicementeun QR? Sì e il suo nome è «», ma più precisamente, come funziona? Ne ha parlato Andrea Petroni di @vologratis intervistando Luca Ferraina di @pianetaferra, nell’ambito del format di Giornalettismo. LEGGI ANCHE > Le piattaforme che danno una svolta al turismo digitale, l’app Bepart: un modo digitale per visitaree cattedrali Quante volte vi sarà capitato di fare tanta strada per raggiungere una città solamente per ...

