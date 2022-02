Apre ufficialmente le sue porte la Casa del Festival (Di martedì 1 febbraio 2022) Taglio del nastro alle 18 con Amadeus, direttore artistico e conduttore del 72° Festival di Sanremo Domenica 30 gennaio alle 18, presso il Palafiori, si terrà l’inaugurazione della quindicesima edizione di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival realizzata da Consorzio Gruppo Eventi in partnership con Rai Pubblicità. Al taglio del nastro, con il patron Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi e Amadeus, direttore artistico e conduttore del 72° Festival di Sanremo, interverrà Alberto Biancheri, sindaco del Comune di Sanremo, alla presenza delle istituzioni. L’evento – che sarà condotto da Veronica Maya – sarà trasmesso in diretta streaming su Casa Sanremo TV (dall’app e dal sito) e sulla pagina Facebook di Casa Sanremo. “Emozionato come nel 2008” dichiara ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) Taglio del nastro alle 18 con Amadeus, direttore artistico e conduttore del 72°di Sanremo Domenica 30 gennaio alle 18, presso il Palafiori, si terrà l’inaugurazione della quindicesima edizione diSanremo, l’hospitality ufficiale delrealizzata da Consorzio Gruppo Eventi in partnership con Rai Pubblicità. Al taglio del nastro, con il patron Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi e Amadeus, direttore artistico e conduttore del 72°di Sanremo, interverrà Alberto Biancheri, sindaco del Comune di Sanremo, alla presenza delle istituzioni. L’evento – che sarà condotto da Veronica Maya – sarà trasmesso in diretta streaming suSanremo TV (dall’app e dal sito) e sulla pagina Facebook diSanremo. “Emozionato come nel 2008” dichiara ...

