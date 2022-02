Antonio Medugno | chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6

(Di martedì 1 febbraio 2022)è un modello e TikToker italiano di 23 anni. È diventato famoso grazie alla partecipazione nel 2019 a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore, in seguito alla quale si è fatto largo nel mondo della moda. Nel 2022 torna in televisione vestendo i panni didelVip 6. Ma scopriamo meglio chi è: di seguito una breve biografia del giovane originario di Napoli, che lavoro fa e come seguirlo su TikTok e Instagram. Biografia dinasce a Napoli nel 1998. È il piùdi tre fratelli:è infatti cresciuto insieme a undi 20 anni e a una sorella di 9. ...

Advertising

LadyNews_ : Chi è #AntonioMedugno? Altezza, età, peso, Instagram, TikTok, #GFVip - serendipitykiki : raga io ogni tanto entro nella stanza di mia sorella e mi capita di vedere qualche parte del gf e sono rimasta scio… - vastolamarika_ : RT @basciagoni___: “Sono finti” “È tutto organizzato” “Dopo l’ingresso di Antonio Medugno Sophie inizierà ad inventarsi dei dubbi sulla s… - vastolamarika_ : RT @Iperborea_: Comunque ho vibes che Antonio Medugno inizialmente ci starà sul cazzo, poi a furia di percularlo ci diventerà simpatico #… - trashastrale : Ma Antonio Medugno si trova in un amore libero? #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Medugno

Chi è? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si chiama sua madre ?è un influencer molto popolare e seguito su Instagram e TikTok . La ...... che poco più tardi, mentre era in corso un party all'interno della Casa del GF Vip, rivolgendosi alla new entrye a Soleil Sorge ha cominciato a urlare: 'Sono una donna libera! ...Nella Casa la modella e Antonio appaiono complici tra loro e in un dialogo lui le assicura di non avere preferenze sulle donne rispetto all'età ...Chi è Antonio Medugno? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si chiama sua madre?