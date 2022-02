Ancora 286mila occupati in meno rispetto al pre Covid A dicembre aumentano le donne al lavoro | ma i nuovi posti sono tutti a termine

(Di martedì 1 febbraio 2022) “Sostanziale stabilità“. Dietro la sintesi con cui l’Istat riassumedati sull’occupazione aggiornati a2021 ciperò una conferma – l’ulteriore slittamento del mercato delverso il precariato – e una novità, messa in luce dall’aggiornamento delle serie storiche sulla base delle nuove stime sulla popolazione generale. Il calo demografico risultato dalla revisione statistica porta con sé il crollo della popolazione attiva da 25,3 a 24,9 milioni di persone, producendo l’illusione ottica di un tasso di occupazione (alle forze di) tornato al livello pre pandemia, il 59%. Ma i numeri assoluti mostrano invece cheal febbraio 2020 mancano all’appello ben...

Il Fatto Quotidiano

A dicembre tasso di occupazione al 59%. Ma rispetto a febbraio 2020lavoratori in meno. A novembre e dicembre primi segnali di frenata. Il 2021 si è chiuso con +540mila occupati , - 184mila disoccupati e - 653mila inattivi (tra cui moltissimi ...A conti fatti, mancano all'appelloposti di lavoro persi nella crisi Covid, chenon sono stati recuperati nonostante il tasso di occupazione sia fermo al 59%, lo stesso di ...Economia - A dicembre tasso di occupazione al 59%. Ma rispetto a febbraio 2020 ancora 286mila lavoratori in meno. A novembre e dicembre primi segnali di .... Il 2021 si è chiuso con +540mila occupati ...Ieri 42 morti, non succedeva da dicembre 2020. Ancora sotto pressione i reparti: posti letto esauriti da Careggi a Pistoia ...