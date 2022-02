Anatomia di uno Scandalo di Netflix, le prime immagini del legal thriller britannico (Di martedì 1 febbraio 2022) Anatomia di uno Scandalo di Netflix sta per debuttare sulla piattaforma con sei episodi, basati sul romanzo bestseller di Sarah Vaughan, edito in Italia da Einaudi: questo elegante thriller misto a legal drama è interpretato da Sienna Miller, Rupert Friend e Michelle Dockery, che appaiono nelle prime immagini promozionali. Anatomia di uno Scandalo di Netflix uscirà venerdì 15 aprile, ma la piattaforma ha già iniziato a promuovere la serie con largo anticipo, grazie alle prime foto che mostrano gli interpreti nei panni dei loro personaggi. Anatomia di uno Scandalo di Netflix è una storia di scandali personali e politici che si susseguono ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)di unodista per debuttare sulla piattaforma con sei episodi, basati sul romanzo bestseller di Sarah Vaughan, edito in Italia da Einaudi: questo elegantemisto adrama è interpretato da Sienna Miller, Rupert Friend e Michelle Dockery, che appaiono nellepromozionali.di unodiuscirà venerdì 15 aprile, ma la piattaforma ha già iniziato a promuovere la serie con largo anticipo, grazie allefoto che mostrano gli interpreti nei panni dei loro personaggi.di unodiè una storia di scandali personali e politici che si susseguono ...

