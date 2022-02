Amadeus prenderebbe tra i 500 e i 600 mila euro

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ci siamo. Mancano una manciata di ore all’inizio del 72esimo Festival di Sanremo, al via oggi in prima serata su Raiuno. Ieri i cantanti hanno fatto le prove generali – non senza problemi tecnici, pare – e adesso sembra davvero tutto pronto per cominciare. Sanremo 2022: le canzoni e i cantanti in gara guarda le foto Ma il festival di Sanremo, si sa, non può davvero partire senza la presenza di qualche polemica. C’è già stata quella che riguardava Drusilla Foer, che pare fortunatamente già sgonfiata. Ora, infatti, è il turno delle cicliche polemiche di stampo economico, che riguardano i cachet di ...