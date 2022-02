Altroconsumo, Vodafone è il miglior operatore di rete mobile 4G in Italia per il 2021 (Di martedì 1 febbraio 2022) MILANO – Vodafone è il miglior operatore di rete mobile 4G in Italia per il 2021 secondo la classifica sulla qualità della rete mobile in Italia nel 2021 di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia. Un risultato che testimonia l’esperienza di utilizzo concreta degli utenti e che combina la velocità di download e di upload alla qualità del servizio. Di seguito qualche punto di sintesi del report: Vodafone è il miglior operatore di rete mobile 4G in Italia per il 2021 secondo la classifica sulla qualità della ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 febbraio 2022) MILANO –è ildi4G inper ilsecondo la classifica sulla qualità dellainneldi, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in. Un risultato che testimonia l’esperienza di utilizzo concreta degli utenti e che combina la velocità di download e di upload alla qualità del servizio. Di seguito qualche punto di sintesi del report:è ildi4G inper ilsecondo la classifica sulla qualità della ...

