Altro che vincitore, Letta è ostaggio delle correnti. Dopo aver fallito l’operazione Draghi al Quirinale il segretario del Pd è assediato pure sulla legge elettorale (Di martedì 1 febbraio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale ha avuto come effetto quello di terremotare tutti i partiti. Certamente Enrico Letta, segretario del Pd, è colui che tra i leader meno deve fronteggiare rese dei conti interne. Ma non si può certo dire che la sua leadership esca rafforzata dal braccio di ferro che si è consumato dentro e fuori i partiti. Lo sapevano anche i muri che Letta era il principale sponsor dell’attuale premier nella corsa al Colle. E solo alla fine, di fronte allo stallo e dietro il pressing delle correnti dem, si è ritrovato a rivendicare la scelta di aver puntato anche lui su Mattarella sin dal principio. Tra i primi dentro il Pd a fare il tifo per l’operazione del bis sono stati i Giovani turchi, che fanno capo a Matteo Orfini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella alha avuto come effetto quello di terremotare tutti i partiti. Certamente Enricodel Pd, è colui che tra i leader meno deve fronteggiare rese dei conti interne. Ma non si può certo dire che la sua leadership esca rafforzata dal braccio di ferro che si è consumato dentro e fuori i partiti. Lo sapevano anche i muri cheera il principale sponsor dell’attuale premier nella corsa al Colle. E solo alla fine, di fronte allo stallo e dietro il pressingdem, si è ritrovato a rivendicare la scelta dipuntato anche lui su Mattarella sin dal principio. Tra i primi dentro il Pd a fare il tifo perdel bis sono stati i Giovani turchi, che fanno capo a Matteo Orfini ...

