Allarme siccità per il Po: "Forte carenza di precipitazioni. Sarà una primavera difficile per l'agricoltura" (Di martedì 1 febbraio 2022) "Temiamo che la crisi dello stato idrologico" possa "rendere piuttosto difficile la stagione primaverile all'agricoltura e all'habitat dell'intero Distretto Padano". È quanto spiegano l'Autorità Distrettuale del fiume Po-Mite, tramite il suo segretario generale Meuccio Berselli, che lancia l'Allarme sul protrarsi della situazione di sofferenza del Po, considerata la conseguenza di una "Forte carenza-assenza di precipitazioni nevose", la cui relativa scarsità di risorsa idrica accumulabile preoccupa Fortemente in vista dell'avvio della stagione irrigua. Il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sotto forma di manto nevoso, spiega l'autorità, è diminuito ancora rispetto alla settimana precedente (-5,2%) e oggi risulta inferiore ...

