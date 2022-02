Alla scoperta della filiera del tessile: visite guidate gratuite al museo di Leffe (Di martedì 1 febbraio 2022) Leffe. C’è una filiera tutta da scoprire al museo del tessile “Martinelli Ginetto” di Leffe, che a partire da sabato 6 febbraio (e sino a tutto il prossimo giugno) propone visite guidate gratuite ogni sabato e domenica. Creato nel 2005 dai volontari di ARTS onlus, il museo del tessile è un piccolo gioiello fra amarcord e tecnologia. La sede è ubicata nel Polo Scolastico “Gianni Radici” di via Locatelli, in un ex opificio, cui si affiancano aula didattica multimediale e tensostruttura congressuale. “Chi entra – spiega Gianfranco Bosio, presidente di ARTS – si sente immerso nell’epoca ruggente di una Leffe che, fra gli Anni Sessanta e Settanta, era centro economico d’avanguardia europea. Ci si rende ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022). C’è unatutta da scoprire aldel“Martinelli Ginetto” di, che a partire da sabato 6 febbraio (e sino a tutto il prossimo giugno) proponeogni sabato e domenica. Creato nel 2005 dai volontari di ARTS onlus, ildelè un piccolo gioiello fra amarcord e tecnologia. La sede è ubicata nel Polo Scolastico “Gianni Radici” di via Locatelli, in un ex opificio, cui si affiancano aula didattica multimediale e tensostruttura congressuale. “Chi entra – spiega Gianfranco Bosio, presidente di ARTS – si sente immerso nell’epoca ruggente di unache, fra gli Anni Sessanta e Settanta, era centro economico d’avanguardia europea. Ci si rende ...

