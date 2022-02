Alberto Griselli è il nuovo Ceo di Tim Brasile

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tim comunica che il Consiglio di amministrazione di Tim Sa (Tim Brasil), riunitosi ieri, ha nominatoMarioCeodella società. La nomina ha efficacia immediata e fa seguito alle dimissioni di Pietro Labriola, che ha assunto la posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Tim.Mario, 52 anni, laureato in Ingegneria Elettronica presso La Sapienza di Roma, ha conseguito un Fmba alla Columbia University. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, ha ricoperto posizioni di rilievo in Sud America tra cui quella di vice pesident di TIMwe, fornitore globale di soluzioni di mobile engagement per operatori di telecomunicazione, e Managing Director della società di consulenza Value Partners.mantiene anche la posizione di ...