Aka7even | da Amici al Festival di Sanremo | significato del nome d’arte e come si chiama davvero il cantante

La tanto attesa settimana del Festival di Sanremo è arrivata. Stasera prenderà avvio l'amatissima kermesse canora italiana, con al comando, per la terza volta, Amadeus. Non è ancora nota la scaletta della serata musicale, ma sono stati già diramati i nomi degli artisti, che i telespettatori del Festival di Sanremo 2022 potranno ascoltare nella prima serata. A condurre insieme ad Amadeus ci sarà Ornella Muti e anche l'amico di sempre Rosario Fiorello. Tra gli ospiti della serata, è stato annunciato anche un'importante presenza dal mondo dello sport. Matteo Berrettini, talentuoso tennista, che ha fatto sognare gli italiani quest'estate, calcherà il palco dell'Ariston nella serata d'apertura. Tra i big in gara, anche Aka7even, direttamente dall'ultima edizione di Amici.

