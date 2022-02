Agrigento | giovane ucciso | fermato il papà poliziotto

(Di martedì 1 febbraio 2022), 1 febbraio 2022 - Sarebbe stato il padre a uccidere il 24enne Vincenzo Gabriele Rampello , ammazzato a colpi di pistola in piazza Progresso, a Raffadali , in provincia di. L'...

Advertising

MasterblogBo : RAFFADALI (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Raffadali (Agrigento)… - QdSit : Un giovane di 24 anni è stato ucciso a colpi di pistola in piazza Progresso a Raffadali, nell'Agrigentino. ...… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ritrovata la giovane scomparsa da Canicattì, confermato l’allontanamento volontario -… - ScrivoLibero : Confermato dai giudici del Riesame il provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Agrigento che aveva disposto gl… - NewSicilia : +++MASSIMA CONDIVISIONE+++ La giovane si è allontanata da casa la scorsa notte ed è diventata irreperibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento giovane

L'uomo è stato fermato per omicidio dai carabinieri della compagnia di, coordinati dal ... Ilinfatti, pur essendo figlio di un poliziotto, aveva dato diversi problemi collezionando ...... a Raffadali , in provincia di. L'uomo, Gaetano Rampello, poliziotto in servizio al Reparto mobile della questura di Catania. Pare che lavittima soffrisse di disturbi di natura ...RAFFADALI (AGRIGENTO) – Omicidio in provincia di Agrigento dove ... il padre ha avuto l’ennesima lite con il figlio e al culmine della discussione ha freddato il giovane in pieno centro a Raffadali.Agrigento, morto un giovanissimo. Il 24enne Vincenzo Gabriele Rampello è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali, nell'Agrigentino. L'omicidio è ...