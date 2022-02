Afghanistan, la reporter incinta Charlotte Bellis potrà tornare in Nuova Zelanda: il governo ha accettato la sua richiesta (Di martedì 1 febbraio 2022) La giornalista neozelandese Charlotte Bellis, rimasta bloccata in Afghanistan incinta, potrà tornare in Nuova Zelanda. Lo ha comunicato lei stessa in una nota, dopo il cambio di posizione da parte del governo neozelandese che, inizialmente, aveva rigettato la sua richiesta per un rientro “d’emergenza”, visto che la donna ha scoperto di aspettare una bambina. La reporter, insieme al compagno Jim Huylebroek, aveva inviato alle autorità neozelandesi 59 domande per ottenere un via libera, senza aver ottenuto risposta. Trovando difficoltà a causa delle rigide misure anti-Covid-19 di Wellington, si era quindi rivolta ai Talebani. Oggi però è stata lei stessa ad annunciare che tornerà in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) La giornalista neozelandese, rimasta bloccata inin. Lo ha comunicato lei stessa in una nota, dopo il cambio di posizione da parte delneozelandese che, inizialmente, aveva rigettato la suaper un rientro “d’emergenza”, visto che la donna ha scoperto di aspettare una bambina. La, insieme al compagno Jim Huylebroek, aveva inviato alle autorità neozelandesi 59 domande per ottenere un via libera, senza aver ottenuto risposta. Trovando difficoltà a causa delle rigide misure anti-Covid-19 di Wellington, si era quindi rivolta ai Talebani. Oggi però è stata lei stessa ad annunciare che tornerà in ...

Advertising

fattoquotidiano : Afghanistan, la reporter neozelandese: ‘Sono incinta, ma non mi fanno tornare a casa per le regole Covid. Ho chiest… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, la reporter incinta Charlotte Bellis potrà tornare in Nuova Zelanda: il governo ha accettato la sua richi… - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, la reporter incinta Charlotte Bellis potrà tornare in Nuova Zelanda: il governo ha accettato la sua richi… - fattoquotidiano : Afghanistan, la reporter incinta Charlotte Bellis potrà tornare in Nuova Zelanda: il governo ha accettato la sua ri… -