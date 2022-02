Aeroporto Costa d’Amalfi, a Pontecagnano si guarda al futuro (Di martedì 1 febbraio 2022) di Alessio Castelluccio La tanto attesa ed annunciata riapertura dell’Aeroporto “Costa d’Amalfi”, può davvero rappresentare un punto di svolta per il commercio ed il turismo nella città di Pontecagnano – Faiano? Una domanda questa che in tanti si sono posti e si stanno ponendo e che abbiamo girato a due commercianti del posto Rita Naponiello e Adriano Montemurro per capire cosa davvero pensano di questo nuovo progetto “Penso che possa rappresentare una grande opportunità, sia per i cittadini sia per il lavoro”, spiega la signora Rita, mentre per il signor Adriano… “Penso che l’ingresso della Gesac sia l’elemento di svolta, con la speranza che si possa realizzare anche un’infrastruttura di servizio e di soccorso a mare al servizio dell’Aeroporto; sono molto fiducioso che si realizzeranno in tempi ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 febbraio 2022) di Alessio Castelluccio La tanto attesa ed annunciata riapertura dell’”, può davvero rappresentare un punto di svolta per il commercio ed il turismo nella città di– Faiano? Una domanda questa che in tanti si sono posti e si stanno ponendo e che abbiamo girato a due commercianti del posto Rita Naponiello e Adriano Montemurro per capire cosa davvero pensano di questo nuovo progetto “Penso che possa rappresentare una grande opportunità, sia per i cittadini sia per il lavoro”, spiega la signora Rita, mentre per il signor Adriano… “Penso che l’ingresso della Gesac sia l’elemento di svolta, con la speranza che si possa realizzare anche un’infrastruttura di servizio e di soccorso a mare al servizio dell’; sono molto fiducioso che si realizzeranno in tempi ...

