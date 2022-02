Advertising

CasilinaNews : Incidente mortale a Sabaudia: aereo ultraleggero precipita e muore un 68enne di Pomezia - leggoit : #Roma Aereo ultraleggero precipita e muore Andrea Santo - ilmessaggeroit : Sabaudia, aereo ultraleggero precipita e muore Andrea Santo, 68enne di Pomezia - canaledieci : Incidente aereo nelle campagne di Sabaudia: muore il pilota, Andrea di Pomezia - francobus100 : Sabaudia, aereo ultraleggero precipita nel giardino di un'abitazione: morto il pilota -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo ultraleggero

... 'Venite, è caduto un' . Sul posto, in località Bella Farnia, in un terreno privato non lontano dalle case, i pompieri hanno rinvenuto l'biposto caduto. Il velivolo, partito da ...Tragico incidentenelle campagne tra Latina e Sabaudia dov'è precipitato undecollato dall'aviosuperficie di Nettuno. In circostanze al vaglio dei Carabinieri, il velivolo è precipitato nel cortile ...è caduto un aereo». Sul posto, in località Bella Farnia, in un terreno privato non lontano dalle case, i pompieri hanno rinvenuto l'ultraleggero biposto caduto. Il velivolo, partito da Nettuno, era ...Incidente mortale oggi a Sabaudia: un aereo ultraleggero è precipitato ed è morto Andrea Santo, 68enne di Pomezia. L'aereo è caduto all'interno ...