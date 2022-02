Adnkronos e IgersItalia raccontano il bello del Paese con gli occhi degli instagrammer (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Raccontare i tanti volti dell’Italia tra borghi e tradizioni, attraverso gli scatti di fotografi contemporanei. Questo il primo obiettivo della nuova collaborazione ufficiale tra Adnkronos e IgersItalia, per promuovere il territorio italiano e dar luce ai tesori del Bel Paese. L’iniziativa, che parte oggi, vedrà l’uscita di foto articoli ricchi di tradizioni sconosciute, borghi colorati e scatti da incorniciare. I contenuti digitali, di promozione e racconto, tratteranno ogni volta specifici temi di curiosità, particolarità e interesse, proponendo così storie digitali di approfondimento e tutte da scoprire. Ogni articolo sarà lanciato in esclusiva sul portale di Adnkronos, dall’agenzia di stampa e sui canali social, così come sui canali ufficiali di IgersItalia. Nella ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) () – Raccontare i tanti volti dell’Italia tra borghi e tradizioni, attraverso gli scatti di fotografi contemporanei. Questo il primo obiettivo della nuova collaborazione ufficiale tra, per promuovere il territorio italiano e dar luce ai tesori del Bel. L’iniziativa, che parte oggi, vedrà l’uscita di foto articoli ricchi di tradizioni sconosciute, borghi colorati e scatti da incorniciare. I contenuti digitali, di promozione e racconto, tratteranno ogni volta specifici temi di curiosità, particolarità e interesse, proponendo così storie digitali di approfondimento e tutte da scoprire. Ogni articolo sarà lanciato in esclusiva sul portale di, dall’agenzia di stampa e sui canali social, così come sui canali ufficiali di. Nella ...

Advertising

igerslatina : RT @Adnkronos: Adnkronos e @igersItalia insieme per raccontare i tanti volti dell’Italia tra borghi e tradizioni, attraverso gli scatti di… - igersItalia : RT @Adnkronos: Adnkronos e @igersItalia insieme per raccontare i tanti volti dell’Italia tra borghi e tradizioni, attraverso gli scatti di… - Borzac : RT @Adnkronos: Adnkronos e @igersItalia insieme per raccontare i tanti volti dell’Italia tra borghi e tradizioni, attraverso gli scatti di… - Borzac : RT @igersItalia: @Adnkronos e @igersitalia insieme per raccontare i tanti volti dell’Italia, tra #borghi e #tradizioni, con gli occhi degli… - igersItalia : @Adnkronos e @igersitalia insieme per raccontare i tanti volti dell’Italia, tra #borghi e #tradizioni, con gli occh… -