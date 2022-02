“Addio, mi dispiace”. Lutto per Antonella Clerici, lo ha voluto salutare così per l’ultima volta (Di martedì 1 febbraio 2022) Entrando come suo solito nello studio televisivo di È sempre mezzogiorno, trasmissione che presenta dal 2020, Antonella Clerici non ha solamente voluto fare gli auguri all’amico, e collega di vecchia data, Amadeus per il suo Sanremo, ma ha anche ricordato un simbolo del piccolo schermo, che conosceva bene. Il grande Tito Stagno. I telespettatori italiani lo ricorderanno per sempre come la voce della luna. Il giornalista, com’è noto a tutti, ha infatti condotto quella magica serata che verrà ricordata nei secoli. Era il 20 luglio del 1969, l’Italia, come il resto del globo, era sintonizzata in televisione per l’allunaggio e Tito Stagno li ha accompagnati nel corso di quel mitico avvenimento. Per questo Antonella Clerici, che al tempo era solamente una bambina di 5 anni, ha omaggiato il collega e la ... Leggi su tuttivip (Di martedì 1 febbraio 2022) Entrando come suo solito nello studio televisivo di È sempre mezzogiorno, trasmissione che presenta dal 2020,non ha solamentefare gli auguri all’amico, e collega di vecchia data, Amadeus per il suo Sanremo, ma ha anche ricordato un simbolo del piccolo schermo, che conosceva bene. Il grande Tito Stagno. I telespettatori italiani lo ricorderanno per sempre come la voce della luna. Il giornalista, com’è noto a tutti, ha infatti condotto quella magica serata che verrà ricordata nei secoli. Era il 20 luglio del 1969, l’Italia, come il resto del globo, era sintonizzata in televisione per l’allunaggio e Tito Stagno li ha accompagnati nel corso di quel mitico avvenimento. Per questo, che al tempo era solamente una bambina di 5 anni, ha omaggiato il collega e la ...

Advertising

LazioChannel : Muriqi saluta i tifosi : 'Mi dispiace di non aver ripagato la vostra fiducia' #muriqi #ultime-notizie - RobSpera : A volte un po' sopra le righe, ma era davvero un grande intenditore di calcio. Dispiace tanto, addio Presidente, co… - Profumata17 : RT @SW4PITOUT_: Barù che tira una pallina in aria e si colpisce da solo: “mi sono fatto male al c0gl1one destro” Jessica: “mi dispiace ma l… - Veritaoggettiva : Adesso però mi dispiace un pochino per #Betancur e #Kulusevski. Ragazzi bravi seri e rispettosi, ma se siamo soprav… - pupapeligrosah : RT @SW4PITOUT_: Barù che tira una pallina in aria e si colpisce da solo: “mi sono fatto male al c0gl1one destro” Jessica: “mi dispiace ma l… -