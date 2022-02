Addio a Tito Stagno | la voce dello sbarco sulla Luna e della Domenica Sportiva

(Di martedì 1 febbraio 2022) Si è spento, storicache raccontò anche loSi è spento all’età di 92 anni, storico volto del giornalismo italiano. È stato per 17 anni il responsabilesport di Rai Uno. Dal 1976 al 1991 ha curato lacon Carlo Sassi e poi successivamente dal 1991 al 1993 con Alfredo Pigna. È passato alla storia anche per esser stata lail 20 luglio 1969. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere : ?? ULTM'ORA - Addio a #TitoStagno, il giornalista che raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna: aveva 92 anni - RaiCultura : Addio a Tito Stagno, giornalista e volto storico della Rai. Raccontò in tv lo sbarco sulla Luna. Aveva 92 anni.

Tito Stagno è morto: addio al giornalista che portò l'Italia sulla Luna Se la figura di Tito Stagno è legata in maniera ... 'Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare': la storia dell'allunaggio è tutta in quella frase che Tito Stagno pronunciò mentre, dalle cuffie in cui sentiva il dialogo tra gli ... Si è spento all'età di 92 anni Tito Stagno, storico volto del giornalismo italiano. È stato per 17 anni il responsabile dello sport di Rai Uno. Dal 1976 al 1991 ha curato la Domenica Sportiva con ...