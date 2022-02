Addio a Tito Stagno, il giornalista che raccontò lo sbarco sulla Luna nel 1969 (Di martedì 1 febbraio 2022) E' morto a 92 anni Tito Stagno, volto noto della Rai diventato famoso per aver raccontato gli emozionanti momenti dello sbarco sulla Luna nel 1969. A darne notizia è stato Giorgio Zanchini nel corso della diretta di 'Radio Anch'io' su Rai Radio1. Stagno è stato una delle voci più note della Rai che portò gli italiani sulla Luna per il primo sbarco degli astronauti con l'Apollo 11 il 20 luglio del 1969. La sua frase celebre «Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo Lunare» appartiene alla storia delle televisione italiana. Oltre 25 ore di trasmissione, dallo studio 3 di via Teulada, in collegamento con Houston dove c'era Ruggero Orlando, per coinvolgere gli italiani in ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 1 febbraio 2022) E' morto a 92 anni, volto noto della Rai diventato famoso per aver raccontato gli emozionanti momenti dellonel. A darne notizia è stato Giorgio Zanchini nel corso della diretta di 'Radio Anch'io' su Rai Radio1.è stato una delle voci più note della Rai che portò gli italianiper il primodegli astronauti con l'Apollo 11 il 20 luglio del. La sua frase celebre «Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolore» appartiene alla storia delle televisione italiana. Oltre 25 ore di trasmissione, dallo studio 3 di via Teulada, in collegamento con Houston dove c'era Ruggero Orlando, per coinvolgere gli italiani in ...

