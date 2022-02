Acquisto di alcolici online | siamo al boom Crolla invece il gioco d' azzardo | ecco gli effetti della pandemia

Advertising

ClaudeTadolti : @Pietro_Otto E le accise? E i bolli su tutto (bottiglie di vino/alcolici ad esempio)? E l'IVA su ogni singolo acqui… - FannyStravato : @verixOne Quel tweet è inventato o se reale, rimaneggiato maldestramente, perché con la carta rdc è escluso l'acqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Acquisto alcolici

Corriere Adriatico

FERMO - Crolla il gioco d'azzardo , s'impenna l'dionline, cresce l'abuso di psicofarmaci. Sono gli effetti di due anni di pandemia che pesano sui fermani. Nessuna variazione di rilievo, invece, sul consumo di droghe. 'Segno - ...Famiglie in difficoltà per l'di generi alimentari e beni di prima necessità. Sono 244 i nuclei che usufruiranno dei ... potranno acquistare generi alimentari (ad eccezione die ...Una ragazzina è stata soccorsa per un malore dopo avere consumato degli alcolici acquistati in un esercizio commerciale. Il locale è stato chiuso. Il venditore è stato individuato dalla polizia e il q ...Un bar di Lodi ha subito la sospensione amministrativa della licenza per dieci giorni, disposta dal questore, perché avrebbe servito bevande alcoliche a minorenni e in particolare a ragazzini con meno ...