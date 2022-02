Achille Lauro | il commovente messaggio social per la mamma prima di salire sul palco del Festival di Sanremo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 febbraio 2022) Questa sera partirà finalmente l’attesodie le aspettative del pubblico sono davvero alte, sia per i big in gara quest’anno quanto per gli ospiti e le co-conduttrici scelte da Amadeus per il suo terzo anno come direttore artistico della kermesse musicale. Ad aprire la gara questa sera saràe, proprio in occasione dell’incredibile ed intenso momento che sta per vivere, ha deciso di condividere unsuiin onore della madre., ilpost suiin onore dellaCome anticipato, dunque, questa sera inizierà ildie, ad aprire la gara, sarà...